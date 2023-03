L'Italia torna a vincere: battuta Malta 2-0 (Di domenica 26 marzo 2023) TA' QALI (Malta) (ITALPRESS) – L'Italia rialza la testa dopo la sconfitta di giovedì a Napoli contro l'Inghilterra e batte in trasferta Malta per 2-0 nella seconda giornata del gruppo C delle qualificazioni a Euro2024. Non un gioco fluido da parte degli azzurri di Mancini, che cambia otto pedine rispetto a tre giorni fa, ma quel che contava era conquistare i tre punti per non complicare fin da subito le cose nel girone, mentre per ritrovare velocità e brillantezza ci sarà tempo. Contro la formazione che occupa la posizione 167 del ranking Fifa, guidata dall'Italiano Michele Marcolini, subentrato a Devis Mangia a dicembre e con una carriera da centrocampista in Serie A con Atalanta e Chievo (anche allenato in Serie B) tra le altre, al National Stadium di Tà Qali bastano i gol di Retegui e Pessina nel primo tempo. La ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 marzo 2023) TA' QALI () (ITALPRESS) – L'rialza la testa dopo la sconfitta di giovedì a Napoli contro l'Inghilterra e batte in trasfertaper 2-0 nella seconda giornata del gruppo C delle qualificazioni a Euro2024. Non un gioco fluido da parte degli azzurri di Mancini, che cambia otto pedine rispetto a tre giorni fa, ma quel che contava era conquistare i tre punti per non complicare fin da subito le cose nel girone, mentre per ritrovare velocità e brillantezza ci sarà tempo. Contro la formazione che occupa la posizione 167 del ranking Fifa, guidata dall'no Michele Marcolini, subentrato a Devis Mangia a dicembre e con una carriera da centrocampista in Serie A con Atalanta e Chievo (anche allenato in Serie B) tra le altre, al National Stadium di Tà Qali bastano i gol di Retegui e Pessina nel primo tempo. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Italia : Torna il freddo, ma durerà poco - GenoaCFC : ???? Il nostro ritiro estivo torna in Italia! ???? @VisitTrentino - @valdifassa ?? Scopri di più ??… - MarcoMoriniTW : Breaking newssssss ?????? Ed Sheeran torna in Italia, sarà a Milano domenica 16 Aprile!!! ???????? - maledimieIe : RT @faberpiredda: Mio figlio. 110 magna cum laude a UniBo. Venuto in Italia per laurearsi e ripartito al volo perché in Spagna, 20 giorni… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro L’Italia torna a vincere: battuta Malta 2-0 - -