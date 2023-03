L’Italia non esce dalla crisi: il 2023 sarà un anno di “crescita piatta” (Di domenica 26 marzo 2023) Roma, 25 mar – Italia in “crescita piatta”, come la definisce Confindustria. Italia e crescita piatta Si è esaurita, a quanto pare, la “crescita ingannatrice” del 2021 e del 2022, stagioni successive alla fase del Covid e, come in molti avevano previsto, naturalmente votate a segnare indici di risalita del Pil superiori alle medie alle quali eravamo abituati precedentemente alla pandemia. Così l’andamento del Pil italiano nei primi mesi del 2023 è solo dello 0,4%, paragonato alla media decisamente di altro livello dell’anno rpecedente (+3,7%). Secondo le previsioni, l’anno non si discosterà molto da queste percentuali, mentre per il 2024 dovrebbe esserci una risalita maggiore. A parlarne è il Rapporto di previsione di primavera del Centro studi di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 marzo 2023) Roma, 25 mar – Italia in “”, come la definisce Confindustria. Italia eSi è esaurita, a quanto pare, la “ingannatrice” del 2021 e del 2022, stagioni successive alla fase del Covid e, come in molti avevano previsto, naturalmente votate a segnare indici di risalita del Pil superiori alle medie alle quali eravamo abituati precedentemente alla pandemia. Così l’andamento del Pil italiano nei primi mesi delè solo dello 0,4%, paragonato alla media decisamente di altro livello dell’rpecedente (+3,7%). Secondo le previsioni, l’non si discosterà molto da queste percentuali, mentre per il 2024 dovrebbe esserci una risalita maggiore. A parlarne è il Rapporto di previsione di primavera del Centro studi di ...

