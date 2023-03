L'Italia non brilla ma riparte. 2-0 a Malta nel segno di Retegui (Di domenica 26 marzo 2023) L’Italia riparte ed inverte subito la marcia e riparte dopo la sconfitta subita per mano dell’Inghilterra al Diego Armando Maradona... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 marzo 2023) L’ed inverte subito la marcia edopo la sconfitta subita per mano dell’Inghilterra al Diego Armando Maradona...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : La scuola in Florida che ha licenziato la prof. che ha mostrato la foto del David agli alunni è ad insegnamento rel… - BelpietroTweet : Rischio bolla immobiliare e subito parte la pressione sull’Italia perché ratifichi il Mes. Cioè uno strumento con c… - lmisculin : Stamattina la 'Guardia Costiera libica' ha sparato dei colpi verso la nave Ocean Viking in acque internazionali. Lo… - walterdicori : RT @elevisconti: Al contrario di quanto avviene in Russia, in Italia l’opinione pubblica conta, perché influisce sul voto (e non solo per q… - MarcoBaracco7 : RT @Ielosubmarine2: Nella notte del #26marzo 1996 sette monaci trappisti di #Tibhirine (#Algeria) vengono rapiti da una ventina di uomini a… -