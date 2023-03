L’Isola dei famosi 2023, prima coppia gay a partecipare ad un reality (Di domenica 26 marzo 2023) L’annuncio della partecipazione di Alessandro Cecchi Paone e del suo compagno Simone Antolini alL’Isola dei famosi 2023 ha fatto scalpore e ha attirato l’attenzione del pubblico di Mediaset. L’idea di vedere una coppia gay partecipare a un reality show è stata accolta con grande entusiasmo da molti spettatori che si aspettano grandi sorprese da questa edizione. Tuttavia, non tutti hanno accolto con favore la notizia, e alcuni odiatori del web si sono scatenati sui social, coprendo di insulti e minacce la coppia gay. Questo evento ha evidenziato ancora una volta il problema dell’omofobia in Italia e la necessità di combatterla in ogni sua forma. Isola dei famosi 2023, parla Alessandro Cecchi Paone A tal proposito, Alessandro Cecchi ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 marzo 2023) L’annuncio della partecipazione di Alessandro Cecchi Paone e del suo compagno Simone Antolini aldeiha fatto scalpore e ha attirato l’attenzione del pubblico di Mediaset. L’idea di vedere unagaya unshow è stata accolta con grande entusiasmo da molti spettatori che si aspettano grandi sorprese da questa edizione. Tuttavia, non tutti hanno accolto con favore la notizia, e alcuni odiatori del web si sono scatenati sui social, coprendo di insulti e minacce lagay. Questo evento ha evidenziato ancora una volta il problema dell’omofobia in Italia e la necessità di combatterla in ogni sua forma. Isola dei, parla Alessandro Cecchi Paone A tal proposito, Alessandro Cecchi ...

