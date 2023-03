L’Inter ha preso la decisione su Brozovic | c’è già la prima mossa

(Di domenica 26 marzo 2023) Marceloè sempre più fuori dai titolarissimi di Simone Inzaghi: addio ad un passo in estate, la situazione in casa Inter Una stagione in parte da dimenticare per i… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Bergomi: 'In questi due anni sono andato controcorrente, tutti valutavano l'Inter come la migliore rosa e io mi so… - Burghar96091744 : @Fuerteapache94 @Gm35975890 Ricordiamo sempre che l'ex allenatore dell' Inter patteggiò controvoglia (eufemismo )di… - Leos64Return : RT @GiuliaLoglisci_: ???#Stankovic su #Mihajlovic: “Ricordo quando arrivò all’#Inter. Dicevano che l’avessero preso solo perché era amico di… - ferrantelli94 : RT @GiuliaLoglisci_: ???#Stankovic su #Mihajlovic: “Ricordo quando arrivò all’#Inter. Dicevano che l’avessero preso solo perché era amico di… - chicco_1990 : @pisto_gol -

... la pista che hacorpo nelle ultime infatti è quella che ... VERSO BERGAMO -'Atalanta è più che una semplice ipotesi , le ... Chiuso il ciclo all', dove Samaden è diventato il dirigente più ...... il suo posto in campo lo haCalhanoglu e da viale della ... 'Il turnover, questo sconosciuto all', rischia di diventare ...'ultima volta in cui ha visto il campo in A il 5 febbraio, un mese ...Musica per le orecchie della dirigenza torinista, che'ha... E quando tutti sembravano ormai non credere più in lui,'unico ... Dall'al Napoli, dal Milan alla Roma in Italia, ma la ...