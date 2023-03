Lino Banfi, chi è il figlio Walter: età, lavoro, foto, la mamma Lucia (Di domenica 26 marzo 2023) È uno degli attori comici italiani più noti. Lino Banfi accompagna da anni varie generazioni con i suoi film comici e le sue partecipazioni a serie tv, tra le tante Un Medico in famiglia. È un personaggio molto noto sul grande e piccolo schermo capace di entrare nelle case degli italiani e non solo per la sua vita professionale, anche per il grande amore e la lunga unione con la moglie Lucia Zagaria e per la sua famiglia. Figli di Banfi sono la più famosa attrice Rosanna e Walter Zagaria, il secondo genito della coppia che si occupa del ristorante di famiglia. View this post on Instagram A post shared by Spettegolando.it (@spettegolando.it) Chi è il figlio di Lino Banfi, Walter ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 marzo 2023) È uno degli attori comici italiani più noti.accompagna da anni varie generazioni con i suoi film comici e le sue partecipazioni a serie tv, tra le tante Un Medico in famiglia. È un personaggio molto noto sul grande e piccolo schermo capace di entrare nelle case degli italiani e non solo per la sua vita professionale, anche per il grande amore e la lunga unione con la moglieZagaria e per la sua famiglia. Figli disono la più famosa attrice Rosanna eZagaria, il secondo genito della coppia che si occupa del ristorante di famiglia. View this post on Instagram A post shared by Spettegolando.it (@spettegolando.it) Chi è ildi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeleConsiglio : Ed eccoci anche al #Verissimo della domenica, a breve su #Canale5 Silvia Toffanin nella consueta puntata deluxe che… - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: Il grandissimo Lino Banfi vi aspetta oggi a #Verissimo alle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity ?? htt… - MedInfinityIT : Il grandissimo Lino Banfi vi aspetta oggi a #Verissimo alle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity ?? - Per72992553 : Nessuno dica a Milly che oggi Tinto Brass compie 90 anni altrimenti lo rinchiude in qualche maschera in gara in cor… - ElisaDiGiacomo : Ma il porcellino non vi sembra Lino Banfi? Non ricordo se ha già partecipato al programma #ilcantantemascherato -