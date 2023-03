“L’Inchiesta Prisma partì dalla lettura degli articoli di giornale sulle plusvalenze record della Juve”

(Di domenica 26 marzo 2023) Il Corriere Torino ricostruisce come è nataProcura di Torino sullantus. L’indagine dei pm è partita daglidiche sottolineavanoda parte del club bianconero. Domani mattina ci sarà la prima udienza preliminare davanti al Gup. Il quotidiano scrive: “Tutto inizia da diversidi, che evidenziavano: «Dal 30 giugno 2018 al gennaio 2021 ne sono emerse per 416.933.597 euro», scriverà la Guardia di finanza. Così, la Procura apre un fascicolo «modello K», ovvero «atti relativi a fatti nei quali non si ravvisano reati allo stato ...

Lunedì giornata cruciale per la Juventus con'udienza preliminare dell': novità arrivano da Torino, c'è la prima decisioneSarà la prima di una serie di giornate che segneranno il destino della Juventus. Dopo la giustizia ...Juve, scatta'udienza preliminare dell'. Caso Juve: i reati contestati ad Agnelli e agli altri imputati . Gli scenari: processo penale, ricorso per il - 15 e altri filoni sportivi . ...Commenta per primo Lunedì 27 ci sarà'apertura dell'udienza preliminare relativa all'condotta dalla Procura di Torino sulla Juventus e dodici (ormai ex) dirigenti. Nel frattempo, come riportato dall'Ansa, poco meno di ...