libridimusica – I cinque titoli che non possono mancare nella libreria degli appassionati

(Di domenica 26 marzo 2023) Come accade spesso su queste pagine, ecco di seguito alcuni libri musicali usciti di recente che nondell’appassionato che si rispetti. Cinquanta. 50 anni di ritratti della mia musica, Renzo Chiesa, Vololibero Il primo libro che mi va di segnalare è fatto di immagini. Si intitola Cinquanta. 50 anni di ritratti della mia musica ed è di Renzo Chiesa, uno dei più importanti fotografi italiani (dal libro è tratta anche la foto in testa, per gentile concessione). Per intenderci è l’autore della foto in copertina del disco (e che disco!) Dalla, col cappello e gli occhiali sopra, del 1980. Una delle foto più iconiche. E non è facile avere il buon gusto di Renzo Chiesa eppure diventare iconici ed entrare nell’immaginario. Le sue sono foto d’autore perché non parassitano mai l’immagine ritratta, ...