(Di domenica 26 marzo 2023) Beirut, 26 mar. (Adnkronos) - Ilsi èto oggi con due, a causa del mancato accordo tra le autorità politiche e quelle religiose su quando le lancette degli orologi debbano essere spostate in avanti. Il primo ministro provvisorio Najib Mikati ha annunciato che l'ora legale inizierà alla fine del Ramadan del mese prossimo, consentendo ai musulmani di interrompere prima il digiuno quotidiano. Invece le autorità cristiane hanno detto che cambieranno l'ora l'ultima domenica di marzo, come accade quasi tutti gli anni. Molte persone hanno seguito quest'ultima indicazione, mentre molte altre sposteranno le lancette alla mezzanotte del 21 aprile, al termine del Ramadam. L'influente Chiesa cristiana maronita libanese ha affermato che non terrà conto della decisione del ...

Libano: il Paese si sveglia con due differenti fusi orari Gazzetta di Reggio

