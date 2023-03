L’Europa prova ad alzare la testa: Borrell e Von Der Leyen in Cina (Di domenica 26 marzo 2023) I recenti segnali di disgelo fra L’Europa e la Cina, riguardo la proposta di pace di quest’ultima sul conflitto in Ucraina, fanno ben sperare circa il raggiungimento di un nuovo equilibrio geopolitico globale. Le ultime dichiarazioni difatti, sia dell’alto rappresentante della politica estera UE, Josep Borrell, che della presidente della Commissione, Ursula Von Der Leyen suggeriscono che L’Europa abbia l’intenzione di ascoltare e di prendere in considerazione le intenzioni cinesi. Quest’apertura dell’UE verso il Dragone potrebbe gettare concretamente le basi per la pace nel Vecchio Continente. L’Europa rappresenta il vero ago della bilancia, per potere economico e politico, nella lotta per la supremazia globale in atto fra gli USA e la Cina. La Cina ... Leggi su velvetmag (Di domenica 26 marzo 2023) I recenti segnali di disgelo frae la, riguardo la proposta di pace di quest’ultima sul conflitto in Ucraina, fanno ben sperare circa il raggiungimento di un nuovo equilibrio geopolitico globale. Le ultime dichiarazioni difatti, sia dell’alto rappresentante della politica estera UE, Josep, che della presidente della Commissione, Ursula Von Dersuggeriscono cheabbia l’intenzione di ascoltare e di prendere in considerazione le intenzioni cinesi. Quest’apertura dell’UE verso il Dragone potrebbe gettare concretamente le basi per la pace nel Vecchio Continente.rappresenta il vero ago della bilancia, per potere economico e politico, nella lotta per la supremazia globale in atto fra gli USA e la. La...

