L'Europa apre al "piano" di Xi. È un avvertimento a Biden? (Di domenica 26 marzo 2023) Il Consiglio europeo appena concluso ha due livelli di conclusioni: quelle scritte e quelle fattuali. Le prime si potevano leggere nero su bianco subito dopo la chiusura delle riunioni, e hanno confermato quanto previsto nelle bozze che circolavano durante le ore precedenti il summit. Le seconde, invece, sono fatte di dichiarazioni, gesti, incontri e decisioni InsideOver.

