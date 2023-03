Legge 104, controlli a campione su docenti e ATA a Catania (Di domenica 26 marzo 2023) Con nota del 22 marzo l'Ufficio scolastico provinciale di Catania ha informato che sta procedendo ad effettuare un controllo a campione su coloro che hanno usufruito dei benefici della L. 104/92 nell’anno solare 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 marzo 2023) Con nota del 22 marzo l'Ufficio scolastico provinciale diha informato che sta procedendo ad effettuare un controllo asu coloro che hanno usufruito dei benefici della L. 104/92 nell’anno solare 2022. L'articolo .

