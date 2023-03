Legge 104, anziani e disabili: sconto sull’acquisto del materasso ortopedico, come (Di domenica 26 marzo 2023) Le agevolazioni contenute nella Legge 104 per anziani e disabili permettono di acquistare un materasso ortopedico con l’applicazione di un maxi sconto. Ottengono l’IVA agevolata nella misura del 4 per cento, coloro che rientrano nei requisiti disposti dall’articolo 4, Legge 104 del 5 febbraio 1992. Non solo. Non tutti, forse, sanno che si può acquistare ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 marzo 2023) Le agevolazioni contenute nella104 perpermettono di acquistare uncon l’applicazione di un maxi. Ottengono l’IVA agevolata nella misura del 4 per cento, coloro che rientrano nei requisiti disposti dall’articolo 4,104 del 5 febbraio 1992. Non solo. Non tutti, forse, sanno che si può acquistare ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DIASSA82 : @GierenHg @Felyorfelix La scheda vidimata non è nulla legge:D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Art. 104....OMISSISIl se… - Sam_082618 : @colpatuaa @DIECIKSCALE Aoparte che non puoi “avere” la 104 siccome è una legge - alessiopapi2 : @mariamacina Quindi chi ha scritto la legge 104 è un farabutto perché ha favorito i falsi invalidi? #Renzi - businessonlinei : Legge 104 2023 e permessi per chi lavora in part time. Calcolo, durata e quanti ne spettano - mf25tp : @Giorgiolaporta Che minkioni gli italiani… ti farei sfottere io, si ruba, si ruba… ruba sotto i miei occhi e ti fac… -