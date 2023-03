Lecce | test con la Primavera | 6-0 il risultato

(Di domenica 26 marzo 2023) Unin famiglia per ilin mattinata contro la formazione1. La partita è terminata 6-0 per i ‘grandi’ con le reti nel primo tempo di Gonzalez e Di Francesco, mentre nella ripresa spazio alla tripletta di Strefezza e al gol di Cassandro. Assenti, oltre ai calciatori impegnati con le rispettive Nazionali (Banda, Ceesay, Colombo, Falcone, Gallo, Gendrey, Hjulmand, Helgason e Voelkerling), anche Umtiti, Blin e Oudin che hanno usufruito di un permesso. Ancora fermo Pongracic, impegnato in fase fisioterapica e ricondizionamento, mentre Dermaku ha proseguito nel lavoro personalizzato. Questa la formazione di mister Baroni: Bleve (1’st Brancolini), Cassandro, Romagnoli, Tuia, Ceccaroni, Gonzalez, Askildsen, Maleh (13’st Lemmens), Strefezza (27’st Baschirotto), Di Francesco, Pezzella. La ripresa della preparazione è fissata ...

In gol al Via del Mare per i giallorossi anche Gonzalez, Di Francesco a Cassandro- Questa mattina, al Via del Mare,in famiglia per ilcon la formazione Primavera 1. Assenti, oltre ai calciatori impegnati con le rispettive Nazionali Banda, Ceesay, Colombo, Falcone, Gallo, Gendrey, Hjulmand, Helgason e ......

Il Lecce di Marco Baroni ha sostenuto questa mattina al Via del Mare un test in famiglia contro la formazione Primavera 1, in vista della ripresa del campionato ...