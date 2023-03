(Di domenica 26 marzo 2023), 26 mar. (Adnkronos) - Avrebbe avuto prima una lite violenta con ilminore e poi sarebbe finito in unaper la raccolta delle acque piovane in campagna a Specchia, in provincia didove ieri pomeriggio è stato risenza vita. Questa la fine di Vincenzo Scupola, 78 anni, che presentava una ferita da arma contundente al volto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Taurisano avvisati da un testimone oculare della lite. Gli inquirenti della Polizia di Stato e il pubblico ministero stanno cercando di capire se la vittima sia finita autonomamente nella vasca dopo la colluttazione con il70enne oppure se sia stato gettato dopo la morte. Ilminore ha ammesso il litigio e ieri sera è stato ...

... nel pomeriggio, n'è uscito in serata con destinazione carcere di Borgo San Nicola, a. Tutto questo, dopo il ritrovamento del cadavere del fratello Vincenzo,, riverso in una cisterna per ......]Primavera: McJannet in nazionale Sport [ 11/03/2023 ] Happy Casa, domani arriva Milano Sport Ricerca per: Home Cronaca Scompare un uomo dalla Rsa di Acquarica - Presicce: ritrovato...PRESICCE - ACQUARICA () - Ore di apprensione, nel Basso Salento, per la scomparsa di un anziano, ilPaolo Grasso, sono terminate questa sera con un lieto fine. L'anziano è stato rintracciato a Gallipoli ed è ...

Lecce, 78enne trovato morto in una cisterna: fermato il fratello Adnkronos

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) - Ore di apprensione, nel Basso Salento, per la scomparsa di un anziano, il 78enne Paolo Grasso, sono terminate questa sera con un ...