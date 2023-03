(Di domenica 26 marzo 2023) L’iniziativa. In 500 hanno visitato chiese, monasteri e musei della Diocesi guidati da giovani «ciceroni». Don Nozza: la maestria di questi ragazzi è fra i tesori più preziosi. Gori: cultura in dialogo con la comunità.

Le Vie del Sacro, debutto con «sold out» L'Eco di Bergamo

Le nuove generazioni e i beni culturali della Chiesa sono gli ingredienti vincenti della prima uscita de «Le Vie del Sacro», il progetto che affida a 42 giovani bergamaschi il servizio di mediazione ...