Le sigarette a 10 centesimi e il messaggio pro-Cospito: cosa sappiamo dell'attacco hacker ai distributori di tabacco, all'Atac e ai siti dei ministeri

Diversi attacchi hacker sono stati scagliati contro il sito internet del Commissariato online della Polizia e quelli del ministero dei Trasporti e del Mef. La matrice non è chiara ma sembra che i pirati informatici non siano riusciti a fare breccia nei portali. Non è andata altrettanto bene all'Atac, il gestore dei trasporti di Roma, che invece sta riscontrando problemi. La polizia postale fa sapere che si tratta di attacchi di tipo DDos. Usati dagli hacker per impedire l'accesso alla rete o alle risorse di computer e server da parte degli utenti. L'Atac, da suo canto, rende noto che le linee del trasporto pubblico non hanno mai smesso di funzionare regolarmente. Mentre il sito ha subito alcuni «rallentamenti e limitazioni di funzionalità. Che sono stati mitigati dalle contromisure adottate nei giorni scorsi dopo l'attacco scagliato

