Le Segreterie Aziendali AO “A Cardarelli” | “Prove tecniche di regime”

(Di domenica 26 marzo 2023) L’assemblea dei lavoratori tenutasi il giorno 23.03.2023 presso il Salone Moriello, che ha visto la partecipazione di numerosissimi lavoratori, mai una manifestazione così viva dal lontano 2017, ha trovato ancora una volta un’amministrazione latitante ed ottusa al richiamo dei lavoratori. Qualcuno era assente all’appello, mentre qualcun altro al grido dei lavoratori ha risposto chiamando altra polizia, rifiutando il confronto, a suo avviso “per motivi di ordine pubblico”. Allo stesso modo i lavoratori hanno fatto sentire comunque con forza la loro voce ribadendo i problemi atavici che attanagliano l’Azienda, in particolare: il pronto soccorso, l’obi, la carenza di personale, la presenza giornaliera media di circa 120 barelle, la criticità nel garantire assistenza a causa di una drastica riduzione dell’organico. Infine, la cosa più grave i nuovi accorpamenti in vista. Ci ...

