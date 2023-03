Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 marzo | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 26 marzo 2023) Tre i temi importanti sui giornali: i migranti, la minaccia di Vladimir Putin di portare in Bielorussia le armi nucleari e l'accordo tra Ue e Germania per l'e-fuel. Suisportivi c'è grande attesa, invece, per la sfida di stasera dell'Italia per la seconda giornata di qualificazione a Euro 2024