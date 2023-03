Le migliori offerte Apple del momento per chi cerca iPhone | iPad e AirPods in sconto

Leggi su gqitalia

(Di domenica 26 marzo 2023) Ledi Primavera 2023 sono pronte a partire su Amazon, con migliaia di prodotti che resteranno in promozione dalle 18 di lunedì 27 marzo fino alla fine di mercoledì 29. Ma tra gli sconti di questa tre giorni di shopping troveremo anche qualche buon affare sul fronte? Magari un, un, unWatch, un'occasione per fare il salto di qualità con un paio di nuovi? Impossibile saperlo al, bisogna aspettare e incrociare le dita. Ma l'esperienza accumulata nei vari Prime Day, Black Friday & co di questi ultimi anni ci ha insegnato che la Mela di Cupertino ha raramente aderito in modo significativo a questi eventi di ribassi collettivi. Morale: chi è alla ridi un qualsiasi device, che si ...