"Le mie informazioni riservate". Italia in guerra? La soffiata di Mario Monti (Di domenica 26 marzo 2023) Si parla di guerra a In Onda. Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio, Dario Fabbri: "Minacce alla Nato e annuncio sulle armi nucleari tattiche in Bielorussia? Fa parte della propaganda di Putin", esordisce l'analista geopolitico dicendosi convinto che questo annuncio "serve a spostare l'asse", ossia il terreno dello scontro "verso Nord-Est". Lo scopo? "Alleggerire la pressione". A incalzare ci pensa la conduttrice, questa volta però rivolgendosi a Mario Monti. "Da ex presidente del Consiglio, lei sa se in Italia ci sono delle basi Nato. Insomma, è come dice Putin che in Europa ci sono delle basi Nato?". "Le mie informazioni riservate - replica - risalgono a 10 anni fa. In Italia ci sono basi nucleari della Nato, lo confermo". Lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Si parla dia In Onda. Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio, Dario Fabbri: "Minacce alla Nato e annuncio sulle armi nucleari tattiche in Bielorussia? Fa parte della propaganda di Putin", esordisce l'analista geopolitico dicendosi convinto che questo annuncio "serve a spostare l'asse", ossia il terreno dello scontro "verso Nord-Est". Lo scopo? "Alleggerire la pressione". A incalzare ci pensa la conduttrice, questa volta però rivolgendosi a. "Da ex presidente del Consiglio, lei sa se inci sono delle basi Nato. Insomma, è come dice Putin che in Europa ci sono delle basi Nato?". "Le mie- replica - risalgono a 10 anni fa. Inci sono basi nucleari della Nato, lo confermo". Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Barambani3 : @Fronte_diclasse Chi sono: non voglio toglierti il brivido della ricerca, scoprilo (se è possibile), io non sono ce… - epidamno : @_Paolo_Bruni_ @ArturoB23022138 (per inciso: non è la mia situazione, ma quella di qualcuno che ho visto. io, invec… - d_arco75 : @AllRoundLazio @MatteMoretto 'Innanzitutto vi dico che, secondo le mie informazioni, Sergej Milinkovic-Savic non ri… - Mar9uh_ : @marymercuryhp DAMMI LE MIE INFORMAZIONI - on_mars5 : @5creamovies Io ho capito che Twitter va preso alla leggera e soprattutto non divulgo mie informazioni personali No… -