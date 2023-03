(Di domenica 26 marzo 2023) “Chiuso, abbottonato, un po’ ruvido, perfino orso. Maurizioviene spesso descritto così, anche perché pocoaperto con la stampa, poco compatibile con il mondo moderno, poco interessato alle questioni che rimandano algossip. Eppure l’allenatore delladimostra, da tempo, di vivere di emozioni, di avere grande empatia, di essersi immerso nel mondo biancoceleste”. Lo scrive il Corriere Roma, elogiando l’attaccamento dial popolo biancoceleste. Una vicinanza che il tecnico dellanon perde occasione di mostrare e che cresce di giorno in giorno. Il quotidiano romano ricorda ad esempio che dopo il derby perso 3-0 l’anno scorsoaveva sofferto così tanto da pensare addirittura di dimettersi. Ma soprattutto, fa riferimento ai messaggi del tecnico ai tifosi attraverso delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : “Le incursioni di #Sarri nelle radio private romane dimostrano il suo amore per la #Lazio” Sul Corriere Roma. Dura… -

Tanto si sa come giocano Spalletti e, Mourinho e Allegri… A chi venerdì è andato al ... che in passato aveva segnato poco, e comunque con inserimenti a terra oaeree. Il Napoli ...I biancocelesti costruiscono gioco e pungono soprattutto con ledi Pedro e Felipe ... La qualità degli uomini di, però, fa la differenza e Luis Alberto s'inventa un eurogol all'incrocio.Vittoria che vale il sorpasso dei bergamaschi in classifica sulla banda die l'aggancio al ... L'Atalanta parte meglio grazie allesulle fasce di Lookman e di Hateboer , ma ...

"Le incursioni di Sarri nelle radio private romane dimostrano il suo ... IlNapolista

Sotto la Nord si celebra la festa più bella. Zaccagni scavalca le barriere e si getta tra le braccia dei tifosi, Luis Alberto balla con i suoi figli esibendo una lazialità che in troppi non gli ricono ...RASSEGNA STAMPA - Ci pensa Mourinho, provocator dei provocatori, a ricompattare la Lazio, a spezzare le tempeste di Formello. Da un anno e mezzo cerca lo spunto facile per inscenare corpo a ...