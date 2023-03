Le Giornate Nazionali delle Case dei Personaggi Illustri | un evento che valorizza le eccellenze locali e promuove la bellezza della nostra cultura

(Di domenica 26 marzo 2023) La Seconda Edizionedeisi avvicina e rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli amantistoria edel nostro Paese. L’, organizzato in tutta Italia dall’Associazione NazionaleMemoria si svolgerà i giorni 1 e 2 aprile 2023, rappresenta un viaggio emozionante alla scoperta dei grandiche hanno fatto la storia italiana, ma anche alla scoperta dei tesori naturali, artistici e gastronomicidiverse regioni italiane. Maggiori informazioni: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GSqueri : RT @parmawelcomeoff: Casa Natale di Giuseppe Verdi e Casa Barezzi: luoghi speciali capaci di raccontare l'intimità di chi le abitava e di t… - oslaz : Ariccia, la Locanda Martorelli partecipa alle Giornate Nazionali delle Case dei Personaggi Illustri italiani - Gazzettadmilano : Anche quattro realtà lombarde prendono parte alla seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personag… - Gazzettadmilano : Anche quattro realtà lombarde prendono parte alla seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personag… - quotidianopiem : Porte aperte nelle case museo il 1° e 2 aprile per le Giornate nazionali dei personaggi illustri -

Nazionale Case della Memoria con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Icom Italia Anche quattro realtà lombarde prendono parte alla seconda edizione delle

