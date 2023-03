Le elezioni senza scelta per il parlamento di Cuba (Di domenica 26 marzo 2023) I candidati sono 470, così come i seggi, e tutti del Partito Comunista: si vota oggi ma l'unico dato da guardare è quello dell'astensione Leggi su ilpost (Di domenica 26 marzo 2023) I candidati sono 470, così come i seggi, e tutti del Partito Comunista: si vota oggi ma l'unico dato da guardare è quello dell'astensione

