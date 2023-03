Le banche illegali da Roma a Pechino | «Milioni di euro scomparsi»

Leggi su open.online

(Di domenica 26 marzo 2023) Ci sono i soldi raccolti in nero dai commercianti. E poi quelli frutto di proventi illeciti. Alcuni sfuggono ai controlli di Bankitalia e arrivano fino in Cina. Altri sono oggetto di riciclaggio e finiscono spostati fuori dai confini nazionali per poi magari rientrare “puliti”. Il sistema lo racconta la Relazione 2022 del “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”. Che descrive la raccolta e il trasferimento adei soldi attraverso schemi di evasione fiscale e riciclaggio. Oppure l’uso per consolidare posizioni in ben precise aree territoriali. Come quella di Prato. Ma anche a Milano, Napoli e. Della relazione parla oggi Il Messaggero, che descrive il fiume di denaro non tracciato e, insieme, l’aumento delle rimesse dei lavoratori pakistani, bengalesi e filippini verso i loro paesi e il crollo di quelle cinesi. Il ...