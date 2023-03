Le banche e quel mito da sfatare della stretta monetaria. L’analisi di Polillo (Di domenica 26 marzo 2023) Le crisi bancarie che, al di qua ed al di là dell’Atlantico, stanno preoccupando i mercati e l’establishment politico hanno cause, ragioni e storie diverse. Ma non hanno anche una radice di carattere sistemica? Questo è l’interrogativo che preoccupa più di tutti. Perché se fosse così, allora ai primi episodi se ne potrebbero aggiungere altri, in un effetto domino, al momento insondabile. Le diversità sono state evidenti. Svb (Silicon Valley Bank) è precipitata in meno di 40 ore. L’8 marzo aveva annunciato un aumento di capitale per 2 miliardi di dollari, due giorni dopo era iniziata la grande fuga dei depositi: 43 miliardi di dollari defluiti dalle casse della banca, sull’onda di un semplice passa parola, seppure elettronico, tra i correntisti. La successiva tardiva richiesta di capitale doveva servire a ripianare le perdite relative. Il passivo della ... Leggi su formiche (Di domenica 26 marzo 2023) Le crisi bancarie che, al di qua ed al di là dell’Atlantico, stanno preoccupando i mercati e l’establishment politico hanno cause, ragioni e storie diverse. Ma non hanno anche una radice di carattere sistemica? Questo è l’interrogativo che preoccupa più di tutti. Perché se fosse così, allora ai primi episodi se ne potrebbero aggiungere altri, in un effetto domino, al momento insondabile. Le diversità sono state evidenti. Svb (Silicon Valley Bank) è precipitata in meno di 40 ore. L’8 marzo aveva annunciato un aumento di capitale per 2 miliardi di dollari, due giorni dopo era iniziata la grande fuga dei depositi: 43 miliardi di dollari defluiti dalle cassebanca, sull’onda di un semplice passa parola, seppure elettronico, tra i correntisti. La successiva tardiva richiesta di capitale doveva servire a ripianare le perdite relative. Il passivo...

