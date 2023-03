(Di domenica 26 marzo 2023) "Le recentirispondono ad esigenze di rinnovamento ed efficientamento del, in vista delle prossime elezioni europee. Come giustamente rilevato dal nostro presidente Berlusconi è un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : L'azzurro vicino a Fascina, 'Fi non è diventato meloniana, nomine danno nuova linfa a partito' . #Adnkronos - CasaLettori : RT @Blu09765054: Terrazze di pietra, cascate di bouganville purpuree, amaranto e viola e il mare azzurro che riposa vicino. Scorci inaspett… - Maria_AnnaPatti : RT @Blu09765054: Terrazze di pietra, cascate di bouganville purpuree, amaranto e viola e il mare azzurro che riposa vicino. Scorci inaspett… - RobertaFinizio : RT @Blu09765054: Terrazze di pietra, cascate di bouganville purpuree, amaranto e viola e il mare azzurro che riposa vicino. Scorci inaspett… - AnnaRDelorenzo : RT @Blu09765054: Terrazze di pietra, cascate di bouganville purpuree, amaranto e viola e il mare azzurro che riposa vicino. Scorci inaspett… -

Non ha dubbi Tullio Ferrante, deputatoe sottosegretario ai Trasporti, sulla bontà della cosiddetta rivoluzione azzurra avviata da Silvio Berlusconi giusto 48 ore fa che ha cambiato la ...... lo Scudetto è. Festeggiamenti scudetto a Gragnano A Gragnano, la Fireworks Magda ha realizzato la 'batteria Napoli' da 100 colpi oltre ai fumogeni a 'strappo', rigorosamente di colore,......d'e con il tricolore per celebrare l'imminente vittoria del terzo scudetto! Ecco che il Borgo Sant'Antonio Abate è diventato già meta di turisti italiani e stranieri per vedere dae ...

L'azzurro vicino a Fascina, 'Fi non è diventato meloniana, nomine ... Adnkronos

Pertanto, le nomine rafforzano il partito, conferendo allo stesso nuova linfa". Non ha dubbi Tullio Ferrante, deputato azzurro e sottosegretario ai Trasporti, sulla bontà della cosiddetta rivoluzione ...Petagna racconta Kvaratskhelia visto da vicino: 'Ecco perché mi ha impressionato in ritiro' 'Pentito della scelta No, anche se resto un grande tifoso del Napoli, dove ho lasciato tanti amici. In gene ...