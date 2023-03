Lazio | si lavora al rinnovo di contratto di Felipe Anderson fino al 2027

(Di domenica 26 marzo 2023) Lastarebbendo aldididopo la buona stagione che sta disputando con Sarri Lastarebbendo aldididopo la buona stagione che sta disputando con il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, ildel fantasista brasiliano è in scadenza nel 30 giugno 2024 e il presidente Claudio Lotito avrebbe intenzione di prolungarglieloal. In caso di, il giocatore andrebbe a guadagnare circa tre milioni di euro annui bonus compresi. L'articolo ...

LAZIO AL LAVORO PER IL RINNOVO DI FELIPE ANDERSON - Sportmediaset Sport Mediaset

La Lazio lavora al rinnovo di Felipe Anderson e prova a prolungare l'accordo col brasiliano fino al 2027. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo cui Lotito avrebbe offerto all'attaccante