Lazio, Sarri vuole scipparlo al Napoli: sfida per la stellina del calcio italiano (Di domenica 26 marzo 2023) Cristiano Giuntoli è già attivo sul mercato in vista della prossima estate, per scovare occasioni utili per il Napoli del futuro. A tal proposito, l’uomo mercato dei partenopei ha messo gli occhi tra gli altri su Tommaso Baldanzi, calciatore di proprietà dell’Empoli. Ritenuto come uno dei calciatori italiani più promettenti, il classe 2003 sta attirando a sé l’interesse di molteplici big della Serie A, motivo per cui il club azzurro deve guardarsi attorno per evitare sorprese. Baldanzi, pressing di Sarri: il Napoli è avvisato A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Messaggero, secondo cui l’ex tecnico del Napoli, ora alla Lazio, Maurizio Sarri spinge per l’acquisto di Tommaso Baldanzi. L’Empoli, dal canto suo, spinge per trattenerlo almeno per un altro ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 marzo 2023) Cristiano Giuntoli è già attivo sul mercato in vista della prossima estate, per scovare occasioni utili per ildel futuro. A tal proposito, l’uomo mercato dei partenopei ha messo gli occhi tra gli altri su Tommaso Baldanzi, calciatore di proprietà dell’Empoli. Ritenuto come uno dei calciatori italiani più promettenti, il classe 2003 sta attirando a sé l’interesse di molteplici big della Serie A, motivo per cui il club azzurro deve guardarsi attorno per evitare sorprese. Baldanzi, pressing di: ilè avvisato A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Messaggero, secondo cui l’ex tecnico del, ora alla, Mauriziospinge per l’acquisto di Tommaso Baldanzi. L’Empoli, dal canto suo, spinge per trattenerlo almeno per un altro ...

