Lazio, le ultime sul futuro di Luis Alberto (Di domenica 26 marzo 2023) Tutte le novità sul futuro di Luis Alberto, centrocampista spagnolo di proprietà della Lazio, sul suo futuro Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe ormai scoppiato l’amore tra Sarri e Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio, dopo una prima stagione difficile, sarebbe infatti diventato un vero proprio leader nello spogliatoio. Una situazione importante per il futuro visto che adesso Luis Alberto non sarebbe più convinto di voler lasciare la Lazio nonostante l’interessamento del Siviglia. Adesso risente la fiducia massima, come ai tempi di Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Tutte le novità suldi, centrocampista spagnolo di proprietà della, sul suoSecondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe ormai scoppiato l’amore tra Sarri e. Il centrocampista della, dopo una prima stagione difficile, sarebbe infatti diventato un vero proprio leader nello spogliatoio. Una situazione importante per ilvisto che adessonon sarebbe più convinto di voler lasciare lanonostante l’interessamento del Siviglia. Adesso risente la fiducia massima, come ai tempi di Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : Antisemitismo nel derby: identificati i responsabili, le sanzioni della Lazio ?? - OfficialSSLazio : Episodi di antisemitismo durante il derby: la condanna e le azioni della Lazio ?? - LI_SoloRAYA : QUI FORMELLO | Ultime fatiche per la Lazio: ora due giorni di riposo - LeBombeDiVlad : ???? #Lazio , più vicino il rinnovo di #Cataldi ??Le ultime sul centrocampista #Calciomercato #LBDV #LeBombeDiVlad - p_cianfoni : @lu___01 Se pensate che Lotito per lui accetti contropartite come Messias, Origi, Saelemaekers, Pobega e merda vari… -