Lavoretti di Pasqua | guarda che idee e senza sprechi!!

Leggi su donnaup

(Di domenica 26 marzo 2023) State pensando a come decorare la vostra casa in occasione della? Potete farlo con i gusci delle uova. Ecco qualche bella idea che vi permetterà di realizzare degli addobbi fantastici spendendo pochissimo. Porta candele Dopo aver svuotato accuratamente i gusci delle uova dal loro contenuto vi basterà versare al loro intero della cera sciolta ed in poco tempo realizzerete delle piccole candele. Se le volete usare per creare un centrotavola le potrete sistemare sopra un piatto quadrato ed aggiungere sulla base del muschio dei fiori bianchi e dei rametti. Fonte immagine Riciclole: Adornare casa con i gusci delle uova,che!! Uovo o coniglio Ecco un’idea estremamente originale che vi permetterà di usare delle uova intere e trasformarle in dei simpatici coniglili. Per ...