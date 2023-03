Lautaro Martinez festeggia ancora il Mondiale | «Per tutta la vita!»

(Di domenica 26 marzo 2023) Prosegue la festa dell’Argentina dopo la vittoria dello scorso dicembre, in Qatar. Non fa eccezione, che ribadisceuna volta tutte le sue emozioni per la vittoria del prestigioso trofeo. PERLA VITA – Si gode la festa l’Argentina, che dopo l’amichevole contro Panama è stata protagonista di un evento di squadra per proseguire neimenti per la vittoria del terzo. Non fa eccezione, che ha affidato al suo account Instagram ufficiale le sue sensazioni: “Perla vita. È arrivata anche la terza!” Questo il post su Instagram del numero 10 nerazzurro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Oggi il croato non è più titolare, è stato degradato con la fascia già assegnata a, e l'anno prossimo potrebbe anche essere ceduto. Un crollo verticale per il play ed anche i tifosi ...Le probabili formazioni di Inter - Fiorentina Inter (3 - 5 - 2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku,Ballottaggi: - ...La Joya, che nel match con Panama è sceso in campo solo per uno spezzone di gara, è stato schierato titolare da Scaloni nel tridente con Nico Gonzalez della Fiorentina edell'Inter, ...

Lautaro svela: "Mai riviste le immagini del Mondiale, troppa sofferenza. La cosa importante per me è... Fcinternews.it

Come riferisce Olé, presente anche un futuro rivale del Toro con la maglia dell’Inter, Nicolas Otamendi. Notte di festa per Lautaro Martinez con l’argentina a pochi giorni dall’ultima amichevole contr ...Agustina Gandolfo si mantiene in forma smagliante nonostante la dolce attesa: la compagna di Lautaro Martinez in primi piani pazzeschi Se Lautaro Martinez, con la maglia dell’Inter, ha raccolto ...