Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Latina / Foto hard agli studenti, chiesta la perizia sul prof di religione - Latina_Oggi : Una perizia sul prof «audace» Disposto un esame medico sull’insegnante che aveva inviato foto intime ad alcuni studenti - CorriereCitta : Incidente mortale sulla Pontina: 4 ore da Roma a Latina, Pomezia e Ardea completamente paralizzate (FOTO) - NELSONG13904607 : RT @cerco_lavoro: Offerte Lavoro BARISTA con esperienza: Cercasi barista con esperienza. Orario da definire. Inviare CV con foto. SEDE D… - Latina_Oggi : Maltrattata e umiliata, in tribunale il racconto choc Durante l’escussione della vittima di minacce arriva una doma… -

... in ogni strato sociale ma un errore è stato togliere la linguadalla scuola media". Con ... Scattate leme ne andavo via". Lei arrivò a Roma in un periodo oserei dire quasi "magico". "La ...... inoltre, che la Russia inizierà a regolare i conti con Asia , Africa e Americain yuan. La ...stato pubblicato dal quotidiano del Partito Comunista Cinese Renmin Ribao in terza pagina senza...si rivela senza esclusione di colpi e nel giro di altri tre minuti ilriagguanta il pareggio con un tiro di Ganz che sbatte sui piedi del difensore Golemic e beffa il portiere Branduani. (...

Aveva inviato foto inappropriate ai suoi studenti, la Procura chiede una perizia LatinaQuotidiano.it

Era stato denunciato da alcuni studenti, tutti minori, di un Liceo di Latina, per aver inviato loro delle immagini inappropriate. Ora la Procura ha chiesto una perizia sul suo stato mentale. L’uomo, ...Un punto e nulla più. Pregustavano la prima vittoria esterna i ragazzi di Fabio Coda, che però devono accontentarsi soltanto del pareggio maturato con il Latina. La ...