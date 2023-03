Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Laporte vince Gand-Wevelgem 2023, Ganna cade - - LucaSaugo : @Leonardo44447 @azazel81 @Anglirupodcast La Mapei questi risultati li faceva perché prendeva gente veramente forte.… - sportface2016 : #GandWevelgem, gli highlights: #VanAert regala la vittoria a #Laporte - VIDEO - sportmediaset : Laporte fa sua la Gand-Wevelgem. Ganna si ritira dopo una caduta #ciclismo - Bonfi_44 : RT @SSC_Chess: Dovessero arrivare (arriveranno) sarebbe la prima volta nella storia che una squadra vince nella stessa stagione Omloop, Kuu… -

Il francese Christophedella Jumbo Visma si aggiudica l'85ma edizione della Gand - Wevelgem. Al secondo posto Vout Van Aert dello stesso team, che ha dato spazio al compagno di squadra. Terzo classificato Sep ...Il francese e il belga fanno il vuoto sul Kemmelberg e poi si 'dividono' la vittoria, che va comunque al gregario di ...Il video con gli highlights della Gand - Wevelgem 2023, in cui la Jumbo Visma trionfa con l'arrivo in parata di Wout Van Aert e Christophe. Il fuoriclasse belga cede la vittoria al compagno francese, i due arrivano al traguardo stremati e tenendosi per mano a celebrare un successo totale del team giallonero. Di seguito ecco le ...

Gand-Wevelgem 2023, all-in Jumbo-Visma: vince Laporte, Van Aert ... QUOTIDIANO NAZIONALE

I due compagni di squadra avevano fatto il vuoto. Poi il capitano. oggettivamente più forte, si è fatto da parte ...(Adnkronos) - Il francese Christophe Laporte della Jumbo Visma si aggiudica l'85ma edizione della Gand-Wevelgem. Al secondo posto Vout Van Aert dello stesso team, che ha dato spazio al compagno di squ ...