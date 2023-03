L’allenatore di Serie A innamorato del Napoli: “È un sogno di squadra, gioca il più bel calcio d’Europa” (Di domenica 26 marzo 2023) Un vantaggio di 19 punti sulla seconda in classifica a marzo, la miglior differenza reti tra i maggiori campionati europei e la squadra ad aver segnato più gol in Champions League. Basterebbe questo per rendere merito e onore al Napoli. Ma le belle parole e i complimenti a questa squadra ormai non si contano più e, come giusto che sia, gli elogi arrivano da tutte le parti del mondo. Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo (FOTO: SSC Napoli) Gli opinionisti e gli addetti ai lavori sono estasiati dai ragazzi di Spalletti e ne parlano bene in ogni occasione. Ma i complimenti arrivano anche dagli altri allenatori di Serie A. L’ultimo a spendere bellissime parole per il Napoli è stato Dejan Stankovic: il tecnico della Sampdoria ha elogiato così gli azzurri nel corso della sua ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 marzo 2023) Un vantaggio di 19 punti sulla seconda in classifica a marzo, la miglior differenza reti tra i maggiori campionati europei e laad aver segnato più gol in Champions League. Basterebbe questo per rendere merito e onore al. Ma le belle parole e i complimenti a questaormai non si contano più e, come giusto che sia, gli elogi arrivano da tutte le parti del mondo. Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo (FOTO: SSC) Gli opinionisti e gli addetti ai lavori sono estasiati dai ragazzi di Spalletti e ne parlano bene in ogni occasione. Ma i complimenti arrivano anche dagli altri allenatori diA. L’ultimo a spendere bellissime parole per ilè stato Dejan Stankovic: il tecnico della Sampdoria ha elogiato così gli azzurri nel corso della sua ...

