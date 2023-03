LaLiga Santander | Estudio Estadio | il grande programma di calcio in televisione | compie 50 anni

Leggi su justcalcio

(Di domenica 26 marzo 2023) 2023-03-26 18:20:15 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: ELui 25 marzo 1973spagnola lanciato un nuovo. Secondo il bollettino di emissione numero 4898-A, corrispondente a quel giorno, lo spazio in questione inizierebbe da 23 ore, 40 minuti e 10 secondi, avrebbe 28 minuti e 10 secondi di materiale filmato e 16 minuti e 10 secondi di locuzione, e sarebbe svolto da Pedro Ruizcome presentatore, e Joaquín Diaz Palazzi. Firmato dal segretario alle emissioni, María Ángeles Sanz Esteban, quella parte era in realtà il certificato di nascita delStadio Studio. Unche in Spagna ha dato vita a a genere Da allora, tutti i programmi di riepilogo sportivo in Spagna, qualunque sia l’argomento o il canale, hanno ...