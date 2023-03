L’ala governativa si rafforza, Forza Italia si rinnova. Ma Berlusconi precisa: io decido la linea politica (Di domenica 26 marzo 2023) "In politica l'immobilismo fa male, per questo Forza Italia si è sempre e continuamente rinnovata nella sua storia ormai trentennale. Del resto non abbiamo rottamato nessuno, abbiamo reso più efficiente la struttura, sostituendo alcuni coordinatori che per diverse ragioni, avendo assunto altri incarichi o non essendo stati rieletti, non erano più in condizione di svolgere il loro compito con l'impegno di prima". Così afferma in una intervista al Corriere della sera il leader e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Perché quanto registrato negli ultimi giorni è solo il segnale di un partito che si rinnova, con l'ala governativa che si rafForza, con un nuovo capogruppo alla Camera, designazione ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 26 marzo 2023) "Inl'immobilismo fa male, per questosi è sempre e continuamenteta nella sua storia ormai trentennale. Del resto non abbiamo rottamato nessuno, abbiamo reso più efficiente la struttura, sostituendo alcuni coordinatori che per diverse ragioni, avendo assunto altri incarichi o non essendo stati rieletti, non erano più in condizione di svolgere il loro compito con l'impegno di prima". Così afferma in una intervista al Corriere della sera il leader e fondatore di, Silvio. Perché quanto registrato negli ultimi giorni è solo il segnale di un partito che si, con l'alache si, con un nuovo capogruppo alla Camera, designazione ...

