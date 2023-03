Ladispoli, al via la messa in sicurezza del Fosso Vaccina (Di domenica 26 marzo 2023) Ladispoli – “L’obiettivo principale è la sicurezza dei cittadini. I lavori che nel tempo verranno effettuati sul Fosso Vaccina sono di estrema importanza e ci consentiranno di mitigare il rischio idrogeologico, particolarmente presente lungo tutto il tratto del Fosso che attraversa il territorio di Ladispoli”. Con queste parole l’assessore ai Lavori Pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che il Comune, grazie ai fondi del Pnrr, ha aggiudicato i lavori denominati “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso Vaccina” che inizieranno a breve. Intervento iniziale che, nel corso del tempo, andrà a sommarsi ad altri lavori di sicurezza idraulica, messi in atto grazie la concessione al Comune di Ladispoli ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 marzo 2023)– “L’obiettivo principale è ladei cittadini. I lavori che nel tempo verranno effettuati sulsono di estrema importanza e ci consentiranno di mitigare il rischio idrogeologico, particolarmente presente lungo tutto il tratto delche attraversa il territorio di”. Con queste parole l’assessore ai Lavori Pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che il Comune, grazie ai fondi del Pnrr, ha aggiudicato i lavori denominati “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del” che inizieranno a breve. Intervento iniziale che, nel corso del tempo, andrà a sommarsi ad altri lavori diidraulica, messi in atto grazie la concessione al Comune di...

