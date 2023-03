“La vite nel panino è stata un colpo al cuore”. Il presidente della Milano Ristorazione lascia la società delle mense scolastiche del comune (Di domenica 26 marzo 2023) Nella Milano Ristorazione non ci crede più neanche il presidente. La vite trovata in un panino da un ragazzino di quinta elementare nei giorni scorsi “è stata un colpo al cuore” e quindi Bernardo Notarangelo ha deciso di rassegnare le dimissioni dopo 4 anni alla guida dell’azienda al 99% di proprietà del comune di Milano e che fornisce 80mila pasti al giorno nelle scuole. “Dopo quattro anni di grande impegno, quella vite nel panino è stata davvero un colpo al cuore. La mia è umana stanchezza. Per questo lascio”, ha scritto Notarangelo in una nota, con riferimento alla vite trovata all’interno di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Nellanon ci crede più neanche il. Latrovata in unda un ragazzino di quinta elementare nei giorni scorsi “èunal” e quindi Bernardo Notarangelo ha deciso di rassegnare le dimissioni dopo 4 anni alla guida dell’azienda al 99% di proprietà deldie che fornisce 80mila pasti al giorno nelle scuole. “Dopo quattro anni di grande impegno, quellaneldavvero unal. La mia è umana stanchezza. Per questo lascio”, ha scritto Notarangelo in una nota, con riferimento allatrovata all’interno di un ...

