La versione di Zaniolo sull’addio alla Roma: «Mi chiamano traditore ma ho dato tutto: mi hanno anche inseguito con l’auto» (Di domenica 26 marzo 2023) «Sono rimasto deluso da quasi tutti» è lapidario nel riferirsi agli ex compagni di squadra l’ex golden boy giallorosso Nicolò Zaniolo, che torna sul suo tribolato addio alla Roma. «Non faccio nomi, ma dicevano che eravamo come fratelli e poi non mi hanno neppure salutato», continua il centrocampista offensivo classe 1999 dallo scorso febbraio in forza al Galatasary e ora nelle mire della Juve per rinforzare il proprio reparto avanzato. Già nelle scorse settimane, Zaniolo aveva fatto sapere di aver ricevuto i saluti solo da Leonardo Spinazzola, Chris Smalling, e Tammy Abraham. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il 23enne ripercorre l’addio che gli è valso l’etichetta di «traditore» tra i tifosi capitolini, e immagina il momento in cui tornerà a giocare ... Leggi su open.online (Di domenica 26 marzo 2023) «Sono rimasto deluso da quasi tutti» è lapidario nel riferirsi agli ex compagni di squadra l’ex golden boy giallorosso Nicolò, che torna sul suo tribolato addio. «Non faccio nomi, ma dicevano che eravamo come fratelli e poi non mineppure salutato», continua il centrocampista offensivo classe 1999 dallo scorso febbraio in forza al Galatasary e ora nelle mire della Juve per rinforzare il proprio reparto avanzato. Già nelle scorse settimane,aveva fatto sapere di aver ricevuto i saluti solo da Leonardo Spinazzola, Chris Smalling, e Tammy Abraham. In un’intervistaGazzetta dello Sport, il 23enne ripercorre l’addio che gli è valso l’etichetta di «» tra i tifosi capitolini, e immagina il momento in cui tornerà a giocare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... asromaliveit1 : Ecco la versione di #Zaniolo sull'addio alla #Roma. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport. #AsRoma… - shadesofamnesia : RT @gp4l4: 05.22: l'idolo dei romanisti Nicolò Zaniolo, in versione capo-ultrà, canta 'il figlio di Zaccagni è di Zaniolo' mandando in esta… - ilaria95_ssl : RT @gp4l4: 05.22: l'idolo dei romanisti Nicolò Zaniolo, in versione capo-ultrà, canta 'il figlio di Zaccagni è di Zaniolo' mandando in esta… - Gianna79022742 : RT @gp4l4: 05.22: l'idolo dei romanisti Nicolò Zaniolo, in versione capo-ultrà, canta 'il figlio di Zaccagni è di Zaniolo' mandando in esta… - AmbrifiRiccardo : RT @gp4l4: 05.22: l'idolo dei romanisti Nicolò Zaniolo, in versione capo-ultrà, canta 'il figlio di Zaccagni è di Zaniolo' mandando in esta… -