La vera storia della regina Carlotta, la serie in arrivo su Netflix il 3 maggio (Di domenica 26 marzo 2023) Andata in sposa giovanissima a re Giorgio III, ebbe un matrimonio felice, ma fu anche messa alla prova dalla malattia di lui, che all'epoca venne etichettata come pazzia. Più dubbia, invece, l'ascendenza africana della sovrana, su cui gli storici non concordano Leggi su vanityfair (Di domenica 26 marzo 2023) Andata in sposa giovanissima a re Giorgio III, ebbe un matrimonio felice, ma fu anche messa alla prova dalla malattia di lui, che all'epoca venne etichettata come pazzia. Più dubbia, invece, l'ascendenza africanasovrana, su cui gli storici non concordano

