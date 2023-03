La valanga si allarga | prelievi continui | l' innesco dello tsunami delle banche

(Di domenica 26 marzo 2023) Le turbolenzein tutto il mondo continuano a tenere col fiato sospeso milioni di risparmiatori. Ma adesso, dopo il crac della Silicon Valley Bank, c'è chi fa una riflessione abbastanza centrata su quello che è accaduto nelle ultime settimane. Come riporta Affarititaliani.it il presidente di Credit Swisse, Axel Lehman ha evidenziato che parte del crollo sia stato duvuto ad alcuni tweet e messaggi social nel croso della tempesta su Svb: un messaggino pubblicato dal giornalista economico David Taylor della ABC che rivelava come una grande banca internazionale fosse sull'orlo del baratro e le notizie di Inside Paradeplatz che dava informazioni riservate sugli affari interni degli istituti di credito svizzeri. Due elementi che hanno seminato il panico. E la dimostrazione di tutto ciò è lache si abbattuta, per ...

Al 28' arriva anche l'occasione per il poker: incontenibile Scavazza che sie mette in ... fallo di Kwabena sul subentrato Urena , il numero 1 rossonero esce ae anche se il contrasto ......Lgbt Non doveva farlo in Rai Ma sono anni che in Rai quel tipo di giornalismo militante s'. ... cosa aspetta il governo a fare quello che hanno fatto tutti "Vergogna", Gasparri asu ...... verso la porta del Milan; Maignan tiene una posizione ibrida, non esce asubito e non ... poi però c'è anche un tackle da affondare, e Maignan lo fa in maniera perfetta,tantissimo la ...

Banche, l'innesco dello tsunami: "Valanga di prelievi", cosa è successo Liberoquotidiano.it

La prossima avversaria dei nerazzurri nei quarti di Champions non ha problemi in campionato: dopo 45 minuti la squadra di Schmidt era già avanti di tre gol ...