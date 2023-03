La svolta di Trudeau | il Canada deporta i migranti

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 26 marzo 2023) Debito in valuta estera dell’Argentina vicino al default dopo il downgrade: Fitch Venerdì Fitch Ratings ha declassato il debito in valuta estera dell’Argentina, portandolo a un livello appena sopra il default. Il declassamento del debito da CCC- a C suggerisce che l’agenzia di rating ritiene che un default sia “imminente” e arriva poco dopo un decreto del governo argentino che obbliga le entità del settore pubblico nazionale a scambiare il loro debito in valuta estera con un debito denominato nella valuta nazionale, il peso. Oggi elezioni parlamentari a Cuba: un altro circo della dittatura Più di otto milioni di elettori sono convocati alle urne questo 26 marzo per “scegliere” i 470 rappresentanti dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare tra i 470 candidati, tutti del Partito Comunista di Cuba, il PCC. Raúl Castro e Díaz-Canel sono candidati e ovviamente saranno entrambi eletti ...