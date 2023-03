La stanga di De Gasperi e la forza di Mattarella (Di domenica 26 marzo 2023) Le democrazie resistono. Ma se la passano male. L’America non ha ancora superato il trauma dell’assalto a Capitol Hill: resta ipertesa per le mattane di Trump e rimane appesa alla ricandidatura di Biden. Israele è a un passo dalla guerra civile: d ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 26 marzo 2023) Le democrazie resistono. Ma se la passano male. L’America non ha ancora superato il trauma dell’assalto a Capitol Hill: resta ipertesa per le mattane di Trump e rimane appesa alla ricandidatura di Biden. Israele è a un passo dalla guerra civile: d ... sul sito.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Il richiamo di #Mattarella citando De Gasperi:'È il momento, per tutti, a partire dal'attuazione del Pnrr, di mette… - SLN_Magazine : Pnrr, Mattarella cita De Gasperi: 'Mettersi alla stanga'. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - ADM_assdemxmi : RT @AgenziaVISTA: Pnrr, Mattarella cita De Gasperi: E’ il momento di “mettersi alla stanga” - CeciliaSironi : Sul Corriere: 'È il momento per tutti, a partire dall’attuazione del Pnrr, di mettersi alla stanga». Sergio Mattare… - Parfen_Rogozin : strepitosa la citazione (di De Gasperi) fatta da Mattarella per invitare (in particolare) il Governo ad accelerare… -