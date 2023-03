La Serie B che brilla nell’Italia Under 21, con 2 dell’Inter protagonisti ? TS (Di domenica 26 marzo 2023) La Serie B sta mettendo in mostra diversi interessanti giocatori, che stanno facendo risplendere l’Italia Under 21 di Nicolato. Tra questi anche due di proprietà dell’Inter LA GIOVANE INTER ? L’Italia Under 21 cresce progressivamente grazie ai ragazzi della Serie B. Il 2-0 rifilato alla Serbia ne è una dimostrazione con bomber Samuele Mulattieri a farne da protagonista. L’attaccante del Frosinone ma di proprietà dell’Inter sta avendo un importante exploit in questa stagione. Oltre alla doppietta in amichevole con la maglia azzurra, il giovane centravanti (23 anni il 7 ottobre) ha già segnato 10 gol in questa stagione di cadetteria mettendo a referto anche quattro assist. Buon bottino per un giocatore che adesso merita il salto di categoria. L’Inter ci pensi su! Un altro gioiello ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023) LaB sta mettendo in mostra diversi interessanti giocatori, che stanno facendo risplendere l’Italia21 di Nicolato. Tra questi anche due di proprietàLA GIOVANE INTER ? L’Italia21 cresce progressivamente grazie ai ragazzi dellaB. Il 2-0 rifilato alla Serbia ne è una dimostrazione con bomber Samuele Mulattieri a farne da protagonista. L’attaccante del Frosinone ma di proprietàsta avendo un importante exploit in questa stagione. Oltre alla doppietta in amichevole con la maglia azzurra, il giovane centravanti (23 anni il 7 ottobre) ha già segnato 10 gol in questa stagione di cadetteria mettendo a referto anche quattro assist. Buon bottino per un giocatore che adesso merita il salto di categoria. L’Inter ci pensi su! Un altro gioiello ...

