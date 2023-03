La scelta di Lavinia Mauro di Uomini e Donne: ecco quando verrà registrata, le anticipazioni (Di domenica 26 marzo 2023) Nella prossima registrazione di Uomini e Donne ci sarà la scelta di Lavinia Mauro, tronista del trono classico alle prese con Alessio Corvino e Alessio Campoli: con chi uscirà dal dating show? La scelta di Lavinia Mauro, Uomini e Donne: quando verrà registrata Cosa è successo nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 26 marzo 2023) Nella prossima registrazione dici sarà ladi, tronista del trono classico alle prese con Alessio Corvino e Alessio Campoli: con chi uscirà dal dating show? LadiCosa è successo nel corso della nuova registrazione di?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

