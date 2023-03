La Russia manda armi nucleari tattiche in Bielorussia

Leggi su panorama

(Di domenica 26 marzo 2023) "il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito diin Bielo". Si alza la tensione in Ucraina e non solo. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'invio dinel paese del vicino alleato. Il leader del Cremlino detto che non si tratta di una scelta insolita e precisato che non saranno trasferite lein dotazione a Mosca, ma che saranno messe lì per addestrare i militari bielorussi, "come hanno fatto gli Stati Uniti in Europa". Dieci aerei sono pronti a utilizzare questo tipo di arma", ha continuato, e "dal 3 aprile inizieremo ad addestrare gli equipaggi", mentre a Minsk è già stato consegnato il sistema missilistico Iskander, in grado di trasportare ...