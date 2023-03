La Roma vuole Grimaldo per rinforzare la fascia sinistra (Di domenica 26 marzo 2023) Il club giallorosso vuole regalarsi un nuovo esterno sinistro che possa dare garanzie. Sul taccuino della Roma è presente il terzino spagnolo del Benfica Alejandro Grimaldo. In questo articolo analizzeremo la fattibilità dell’operazione e se veramente questo giocatore potrebbe fare al caso loro. Al momento, con Spinazzola a sinistra e Zalewski come sostituto, i giallorossi non hanno problemi, ma in vista della prossima stagione si stanno valutando dei cambiamenti per quanto riguarda la fascia sinistra. Roma su Grimaldo: caratteristiche tecniche Alejandro Grimaldo è un terzino sinistro classe 1995 in grado di svolgere con efficacia entrambe le fasi di gioco, tecnico, preciso nel servire cross ai compagni e abile nel battere i calci di ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 26 marzo 2023) Il club giallorossoregalarsi un nuovo esterno sinistro che possa dare garanzie. Sul taccuino dellaè presente il terzino spagnolo del Benfica Alejandro. In questo articolo analizzeremo la fattibilità dell’operazione e se veramente questo giocatore potrebbe fare al caso loro. Al momento, con Spinazzola ae Zalewski come sostituto, i giallorossi non hanno problemi, ma in vista della prossima stagione si stanno valutando dei cambiamenti per quanto riguarda lasu: caratteristiche tecniche Alejandroè un terzino sinistro classe 1995 in grado di svolgere con efficacia entrambe le fasi di gioco, tecnico, preciso nel servire cross ai compagni e abile nel battere i calci di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'Continuiamo a sentire che l'Egitto vuole collaborare, che è disposto a rimuovere ostacoli. Sono ormai due settiman… - Giorgiolaporta : #Borseggiatrici: finalmente il #Governo vuole cambiare il #CodicePenale per arginare questa piaga che dilaga sulle… - LaVeritaWeb : L’alleanza con Roma per ritardare il voto contro i motori tradizionali nasconde un trucco: il tempo è servito ai te… - 11contro11 : La #Roma vuole Grimaldo per rinforzare la fascia sinistra #Calciomercato #SerieA #11contro11 - GretaV_V : @rep_roma LE V_V SCRITTE SONO IL GRIDO DELLA VERITÀ GRAVISSIMA CHE SI VUOLE TACERE ED OCCULTARE. NON È UN SEMPLICE… -