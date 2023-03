La pioggia non ferma i carri e il desiderio di fare festa: la «giungla» di Castelli Calepio sul podio - Le foto e i video (Di domenica 26 marzo 2023) L’evento. Da Arlecchino ai Vichinghi, 58 tra carri allegorici e gruppi da diverse province domenica 26 marzo hanno colorato le vie del centro per la sfilata di Mezza Quaresima, organizzata dal Ducato di Piazza Pontida. Ecco tutti i vincitori. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 26 marzo 2023) L’evento. Da Arlecchino ai Vichinghi, 58 traallegorici e gruppi da diverse province domenica 26 marzo hanno colorato le vie del centro per la sfilata di Mezza Quaresima, organizzata dal Ducato di Piazza Pontida. Ecco tutti i vincitori.

