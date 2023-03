La pioggia non ferma i carri e il desiderio di fare festa con la sfilata di Mezza Quaresima - Segui la diretta tv e guarda le foto (Di domenica 26 marzo 2023) L’evento. Dai vichinghi ad Arlecchino 58 tra carri e gruppi da diverse province sfilano in centro. L’evento in diretta su Bergamo Tv, sul sito de L’Eco di Bergamo e sulla pagina Facebook del giornale. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 26 marzo 2023) L’evento. Dai vichinghi ad Arlecchino 58 trae gruppi da diverse province sfilano in centro. L’evento insu Bergamo Tv, sul sito de L’Eco di Bergamo e sulla pagina Facebook del giornale.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : “Beatrice non la si sceglie, Giulietta non la si sceglie. Tu non scegli la pioggia che t’inzupperà le ossa all’usci… - poliziadistato : Non saranno certo poche gocce di pioggia a toglierci il sorriso ?? #essercisempre #20marzo - pfmajorino : Majorino (Pd) incalza la destra: “La crisi idrica non si risolve con la danza della pioggia” - fiorenrina : @AlessandraDiCo7 Ale, adesso arriva il periodo strano, caldo, pioggia, freddo e non sai come vestirti. - crm1096 : RT @marco_valsesia: Anche con la pioggia in arrivo, non si smette di lavorare... Sfumature di polline ?? -